Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував поразку своєї команди у фіналі Кубка англійської ліги від Манчестер Юнайтед (0:2).

"Ми були у грі до самого кінця, але наш гол так і не стався. Напевно, ми мали більш класні моменти на початку матчу. Можемо пишатися своїм виступом, але сьогодні нам не вистачило точності.

Гравці віддали усі сили. Ми в процесі хочемо виступати на цьому рівні постійно. Ми повинні пройти довгий шлях, щоб стати тією командою, якою ми хочемо бути", – наводить слова Гау ВВС.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед завоював свій перший трофей з 2017 року.