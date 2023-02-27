Англія

Фахівець висловився щодо перемоги над Ньюкаслом.

Напередодні головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг виграв свій перший трофей в клубі — Кубок англійської футбольної ліги. Після церемонії нагородження він прокоментував перемогу над Ньюкаслом.

"Знову у нас був правильний, дуже гарний настрій – гравці прагнуть боротися та віддавати усі сили. Не завжди це був найкращий футбол із нашого боку, але він був ефективним. Спочатку потрібно виграти перший трофей, ми це й зробили сьогодні. Після цього команда може мати натхнення і впевненість у тому, що здатна брати інщі трофеї.

Ми все ще на початку шляху повернення Манчестер Юнайтед туди, де клуб має бути – мова про завоювання трофеїв. Це перший. Гравці МЮ єдині, вони теж кидають виклик один одному, у нас гарна атмосфера у роздягальні, і у скрутні моменти хлопці допомагають один одному. Для тренера це найкраще, що можливо.

Я хочу перемагати. Ми інвестуємо у персонал – співробітники клубу неймовірно класно працюють із гравцями. Рафаель Варан , Каземіро та Давід де Хеа знають, як вигравати трофеї, і вам потрібні такі хлопці на полі. Вони переможці і показують це у роздягальні у скрутні моменти", — сказав тен Гаг.

Відео голів та огляд матчу фіналу Карабао Кап між Манчестер Юнайтед та Ньюкаслом дивіться на Football.ua.