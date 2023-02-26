Англія

Наставник дав свій коментар.

У лондонському дербі Тоттенгем на своєму полі без особливих проблем зумів обіграти Челсі. Результат гри прокоментував Грем Поттер.

"Я знаю про відповідальність. Це недостатньо добре для цього клубу, тому я беру на себе всю відповідальність за результати. Вони недостатньо хороші для Челсі.

Гравці віддали всі сили, їм боляче. Це моя відповідальність ", — наводить слова Поттера Sky Sports.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Тоттенгем — Челсі.