Лондонці готові відпустити двох гравців.
Марк Кукурелья, getty images
28 лютого 2023, 00:38
Челсі доволі активно поводив себе у минулі трансферні вікна, тому потребує невеликого розвантаження складу.
Як повідомляє видання лондонський клуб готовий продати двох захисників Марка Кукурелью та Каліду Кулібалі.
Також стверджується, що інтерес збоку Арсеналу є до Рахіма Стерлінга, проте Челсі не готовий продавати вінгера.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер Грем Поттер порівняв свою ситуацію в Челсі з кризою Артети в Арсеналі.