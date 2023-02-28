Англія

Лондонці готові відпустити двох гравців.

Челсі доволі активно поводив себе у минулі трансферні вікна, тому потребує невеликого розвантаження складу.

Як повідомляє видання лондонський клуб готовий продати двох захисників Марка Кукурелью та Каліду Кулібалі.

Також стверджується, що інтерес збоку Арсеналу є до Рахіма Стерлінга, проте Челсі не готовий продавати вінгера.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер Грем Поттер порівняв свою ситуацію в Челсі з кризою Артети в Арсеналі.