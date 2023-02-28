Англія

Наставник не виключає, що "червоні" поборються за четвірку найкращих у лізі.

Юрген Клопп припускає, що Ліверпуль може потрапити до зони Ліги чемпіонів за підсумками сезону в англійській Прем'єр-лізі.

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"Ми повинні отримувати задоволення від того, що робимо, і я справді думаю, що ми готові. Якщо є клуб, який може зробити це потрапити до топ-4 АПЛ із такої позиції, то це ми, я справді так вважаю.

Я так думаю, тому що всього, чого ми досягли за останні роки, ми досягли разом. Без команди та вболівальників нічого б не вийшло", — наводить слова Клоппа ВВС.

На даний момент Ліверпуль посідає сьоме місце, маючи в активі 36 очок після 23 турів.