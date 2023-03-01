Англія

Команда Гвардіоли може посилити склад молодим гравцем з команди у нижчому дивізіоні.

Манчестер Сіті зацікавився можливістю придбати одного з лідерів Бристолю Алекса Скотта — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Вчора англійський гранд приїхав у гості до клубу нижчого дивізіону та впевнено переміг слабкого оппонента.

Гравець центру поля й англійський талант Алекс Скотт приємно здивував Хосепа Гвардіолу, який видав хлопцеві численні компліменти.

Можливо, наступним літом манчестерський колектив захоче придбати талановитого гравцяу клуб.

Цього сезону футболіст провів лише у одному Чемпіоншипі 32 поєдинки, в яких зумів віддати 5 асистів.