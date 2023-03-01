Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 28 лютого 2023 року, 22:00.

У матчі 1/8 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті в гостях впевнено обіграв Бристоль Сіті з рахунком 3:0.

Перемогу команді Хосепа Гвардіолі та путівку до наступного раунду принесли забиті м'ячі у виконанні Кевіна Де Брюйне та Філа Фодена, який оформив дубль.

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До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бристоль Сіті — Манчестер Сіті в Кубку Англії:

Бристоль Сіті – Манчестер Сіті 0:3

Голи: Фоден, 7, Фоден, 74, Де Брюйне, 81

Бристоль Сіті: О'Лірі – Таннер (Вайманн 46), Вайнер, Калас, Прінг (Дасілва 77) – Джеймс (Кінг 89), Вільямс (Тейлор-Кларк 89) – Сайкс, Скотт, Белл – Веллс

Манчестер Сіті: Ортега (Едерсон 46) – Аке (Гомес 83), Діаш, Аканджі – Філліпс, Льюїс – Фоден (Палмер 83), Сілва (Перроне 88), Де Брюйне, Марез (Гріліш 71) – Альварес.

Попередження: Вільямс – Фоден, Сілва