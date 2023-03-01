Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Евертон.

Лондонський Арсенал та Евертон зіграють перенесений матч сьомого туру англійської Прем'єр-ліги на Емірейтс.

Мікель Артета, після перемоги над Лестером (1:0), залучив до стартового складу той самий набір виконавців, але з Мартіном Едегором у ролі капітана.

Шон Дайч, на тлі поразки від бірмінгемської Астон Вілли (0:2), використав із перших хвилин Майкла Кіна в центрі захисту. Віталій Миколенко зберіг місце на лівому фланзі захисту, як і Олександр Зінченко в складі суперників.