Англія

Тренер Брайтона називається серйозним кандидатом для лондонського клубу.

Челсі розглядає можливість призначити головного тренера Брайтона Роберто Де Дзербі замість Грема Поттера в наступному сезоні.

У вересні італійський тактик підписав чотирирічну угоду з клубом, замінивши Поттера, який приєднався до лондонців.

Як повідомляє Football Insider, двоє тренерів можуть знову зустрітися на Стемфорд Брідж, оскільки італійський тактик є в списку кандидатів Челсі на заміну Поттера, якщо його звільнять з клубу.

47-річний коуч виграв лише дев'ять із своїх 26 ігор на Стемфорд Брідж.

Згідно з повідомленням, Рома також розглядає Де Дзербі на наступний сезон, якщо Моурінью піде, і те саме стосується Тоттенгема, враховуючи, що майбутнє Антоніо Конте в Північному Лондоні залишається невизначеним, оскільки контракт закінчується 30 червня.

Моурінью також згадується як кандидат на посаду в Челсі, хоча його нинішня угода на Стадіо Олімпіко закінчується в 2024 році.