Англія

Українець зробив це у грі проти Евертона.

У рамках перенесеного матчу сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал на Емірейтс приймає Евертон.

На 40 хвилині рахунок у матчі став 1:0 на користь господарів поля. Олександр Зінченко отримав м'яч у центрі поля, побачив вільного Букайо Сака, і віддав на нього.

Вінгер не розгубився, втік від Віталія Миколенка, який зіграв досить пасивно в епізоді, і прошив ближній кут воріт Пікфорда.

Відзначимо, ще це вже другий асист від Олександра Зінченка у сезоні. Дебютний він віддав у першому турі АПЛ проти Крістал Пелес.

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