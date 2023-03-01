Англія

Завершились чотири поєдинки змагання.

У рамках 1/8 фіналу Кубку Англії відбулися чотири поєдинки.

Однією з головних сенсацій став виліт Саутгемптона зі змагання від представника Ліги 2 Грімсбі.

Холохан — герой поєдинку. 31-річний хавбек гостей два рази забив, щоправда робив це з пенальті. Гол Чалети-Цара ситуацію не змінив.

Саутгемптон — Грімсбі 1:2

Голи: Чалета-Цар, 65 -Холохан, 45+1, 50

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд одразу після перемоги у Карабао Кап зустрічався з Вест Гемом.

На початку другого тайму гості вийшли уперед завдяки голу Бенрахма. Після був незарахований м'яч Каземіро та автогол Агера, який зрівняв рахунок.

Наприкінці гри Юнайтед забив двічі. На 90 відзначився Гарначо, а на 90+5 — Фред, який вийшов на заміну.

Манчестер Юнайтед — Вест Гем 3:1

Голи: Агер (АГ), 77, Гарначо, 90, Фред, 90+5 — Бенрахма, 54

Шеффілд Юнайтед зустрічався із Тоттенгемом на Бремолл Лейн.

Тоттенгем атакував усю гру. "Шпори" створили безліч моментів у воріт Фодерінгема, але забити ніяк не вдавалось. За таке гості змогли покарати команду Антоніо Конте. На 79 хвилині Ндіає переграв Фрейзера Форстера.

Шеффілд Юнайтед — Тоттенгем 1:0

Голи: Ндіає, 79

Бернлі вдома зустрічався Флітвудом.

Увесь другий тайм колектив Венсана Компані грав у більшості. Проте забити переможний гол вдалося лише на 90 хвилині. Автором голу став Робертс.

Бернлі — Флітвуд 1:0

Гол: Робертс, 90