Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 1 березня 2023 року, 21:45.

У перенесеному домашньому матчі сьомого туру англійської Прем’єр-ліги лондонський Арсенал на власному полі здобув перемогу над Евертоном.

Футболісти Шона Дайча чинили непоганий спротив суперникам у першій половині гри, однак зрештою за останні п’ять хвилин пропустили двічі, і тому пішли на перерву з відставанням у рахунку. Цікаво, що одну з гольових передач, на Букайо Саку, записав на свій рахунок українець Олександр Зінченко.

Після перерви гості так і не змогли покращити власну гру, тож у підсумку отримали ще два пропущені м’ячі у власні ворота в завершальній фазі протистояння.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Евертон в АПЛ:

Арсенал — Евертон 4:0

Голи: Сака, 40, Мартінеллі, 45+1, 80, Едегор, 71

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Тірні, 82) — Едегор, Жоржиньйо (Жоржиньйо, 46), Джака (Вієйра, 72) — Сака (Сміт-Роу, 82), Троссар (Нкетія, 73), Мартінеллі.

Евертон: Пікфорд — Коулман (Годфрі, 61), Кін, Тарковські, Миколенко — Дукуре (Девіс, 79), Гує (Голгейт, 46), Онана — Івобі, Макніл — Мопе (Грей, 60).

Попередження: Тарковські, Годфрі.