Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 1 березня 2023 року, 22:00.

У перенесеному домашньому матчі сьомого туру англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль здолав супротив Вулвергемптона.

Команди в першій половині гри були майже рівними за відсотком володіння м’яча, проте господарі створювали значно більше гольових моментів, але в підсумку так і не змогли забити.

Цей компонент команда Юргена Клоппа надолужила вже після перерви, коли в другій половині другого тайму Ван Дейку та Салаху вистачило чотирьох хвилин для того, щоб відкрити рахунок та миттєво зняти питання щодо переможця в звітній зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Вулвергемптон в АПЛ:

Ліверпуль — Вулвергемптон 2:0

Голи: Ван Дейк, 73, Салах, 77

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Мілнер, 89), ван Дейк, Конате, Цімікас — Байцетич (Гендерсон, 79), Фабіньо, Елліотт, Салах, Діогу Жота (Гакпо, 76), Нуньєс (Фірміно, 89).

Вулвергемптон: Жозе Са — Семеду, Доусон, Кілман, Буено (Аїт-Нурі, 24) — Моутінью (Поденсе, 64), Сарабія (Траоре, 46), Леміна, Рубен Невеш, Матеуш Нуньєш (Гомес, 64) — Хіменес (Дієго Коста, 79).

Попередження: Байцетич, Семеду, Сарабія, Фабіньо, Рубен Невеш.