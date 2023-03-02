Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу Кубка Англії, що відбувся 1 березня 2023, 21:55.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії Шеффілд Юнайтед, який є представником Чемпіоншипу, на власному полі здолав Тоттенгем і пробився в наступний етап турніру.

Автором єдиного голу у цьому поєдинку став Іліман Ндіає, який вийшов на заміну на 73-й хвилині, а вже на 79-й приніс своїй команді переможний результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шеффілд Юнайтед — Тоттенгем в 1/8 фіналу Кубка Англії-2022/23:

Шеффілд Юнайтед – Тоттенгем 1:0

Гол: Ндіає 79

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем – Башем, Ахмедходжич, Робінсон – Болдок (Лоу 62), Кулібалі (Берге 62), Дойл, Брукс (Ндіає 73), Осборн – Макаті (Флек 85) – Шарп

Тоттенгем: Форстер – Девіс, Даєр, Санчес – Перішич, Гейбйорг, Сарр (Скіпп 74), Порро (Данджума 82) – Сон, Рішарлісон (Кейн 65), Моура (Кулушевскі 73)

Попередження: Болдок, Лоу – Сарр