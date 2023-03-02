Італієць почував себе не дуже добре.
Жоржиньйо - Getty Images
02 березня 2023, 13:00
Жоржиньо "не почувався добре" під час першого тайму матчу Арсеналу над Евертоном у середу в Прем’єр-лізі, тому Мікель Артета замінив його в перерві.
Колишній півзахисник "Партенопеї був несподівано замінений під час перерви на Емірейтс, коли Арсенал вигравав 2:0 завдяки голам Букайо Сака та Габріеля Мартінеллі.
Після перерви замість Жоржиньйо вийшов Томас Партей, якому було важко на перших етапах гри.
Мікель Артета пояснив ситуацію для порталу Football-London: "Ми почали гру з деяким розчаруванням і не зовсім розуміючи, що нам робити, і дозволили їм виконувати певні переходи. Але через 25 хвилин ми почали грати набагато краще, і момент забиття двох голів був ключовим.
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Команда заграла інакше особливо завдяки Томасу (Парті), оскільки Жоржиньйо сьогодні не почувався добре".
На даний момент незрозуміло, чи Жоржиньйо страждав від хвороби чи скаржився на легку травму.
31-річний гравець обміняв Челсі на Арсенал у крайній день січневого трансферного вікна за суму в районі 13 мільйонів євро.
Його нинішня угода пов’язує його з Емірейтс до кінця 2024 року з можливістю продовження на ще один рік.