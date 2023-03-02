Англія

24-річний футболіст може продовжити кар'єру у лондонській команді.

Віктор Осімген може перейти до Челсі, повідомляє Calciomercato.

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За інформацією джерела, лондонський клуб виявляє інтерес до форварда та готує пропозицію про трансфер.

Співвласник Челсі Тодд Боулі готовий платити гравцеві зарплату, яка вдвічі перевищує нинішню. У Наполі він заробляє 4,5 мільйонів євро на рік.

У 20 матчах поточного сезону Серії А Осімген забив 19 м'ячів і зробив 3 асисти.