Англія

Функціонер пожартував щодо лондонського клубу.

Генеральний директор Брайтона Пол Барбер із гумором висловився щодо Челсі.

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"Я із задоволенням відповідаю на дзвінок Челсі...

Окрім тих випадків, коли це стосується наших тренерів. Сказав прибиральникам, щоб вони були обережні, адже їх також можуть переманити", – наводить слова Пола Барбера журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що раніше тренер Брайтона Грем Поттер очолив Челсі.