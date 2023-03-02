Функціонер пожартував щодо лондонського клубу.
Пол Барбер, ФК Брайтон
02 березня 2023, 21:46
Генеральний директор Брайтона Пол Барбер із гумором висловився щодо Челсі.
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"Я із задоволенням відповідаю на дзвінок Челсі...
Окрім тих випадків, коли це стосується наших тренерів. Сказав прибиральникам, щоб вони були обережні, адже їх також можуть переманити", – наводить слова Пола Барбера журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, що раніше тренер Брайтона Грем Поттер очолив Челсі.