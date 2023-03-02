Англія

"Сороки" хочуть підписати вінгера Барселони.

Ньюкасл показує дуже хорошу гру та знаходиться у зоні єврокубків турнірної таблиці чемпіонату Англії, тому вже готує підсилення складу на наступний сезон.

Як повідомляє видання Sport.es, "сороки" хочуть підписати вінгера Барселони Рафінью Діаса, який раніше грав в АПЛ за Лідс Юнайтед.

У цьому сезоні Рафінья забив 7 голів і зробив 9 результативних передач в 32 іграх за Барселону у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона не продала Рафінью в Арсенал взимку за крупну суму.