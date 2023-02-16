Іспанія

Бразилець хотів би бачити у клубі свого співвітчизника.

Вінгер каталонської Барселони Рафінья заявив, що хотів би бачити у клубі півзахисника МЮ Каземіро.

"Каземіро – гравець, про якого я розповідаю друзям та близьким. Це футболіст, якого я дуже хочу бачити у своїй команді. Для мене він один із найкращих опорних півзахисників у світі.

На додаток до досвіду, який він має, і всього того, чого він досяг у футболі, він справжній лідер, він чудова людина, і йому вдається доповнювати команду якістю, якою він володіє", — сказав Рафінья.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 лютого, о 19:45 на Камп Ноу Манчестер Юнайтед протистоятиме Барселоні в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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