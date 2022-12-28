Присутність обох гравців в обоймі навряд чи витримає клубний бюджет.
Рафінья Діас (ліворуч) та Усман Дембеле, Getty Images
28 грудня 2022, 12:45
Каталонська Барселона ще не скоро зможе вільно розпоряджатись власними фінансами через відчутні наслідки невдалого управління клубом попередніми власниками, тому "блаугранас" вимушені ретельно підходити до формування своєї кадрової обойми.
Наразі в розпорядженні Хаві перебувають одразу два гравці правого флангу атаки найвищого рівня майстерності — 26-річний бразилець Рафінья Діас, якого придбали цього літа з англійського Лідса за 58 млн євро, та 25-річний француз Усман Дембеле, за якого більше п’яти років тому заплатили дортмундській Боруссії 140 млн євро.
Як удалось з’ясувати іспанській пресі, фінансове становище Барси наразі є таким, що не дозволяє клубу тримати одразу двох цих футболістів у своєму складі, тому хтось із них із великою ймовірністю залишить колектив за підсумками цього сезону.
Хаві повідомили про таке рішення фінансового відділу, і керманич вирішив розв’язати боротьбу між гравцями за місце в клубі в суто спортивному ключі — хто з цієї пари гірше відіграє в другій частині поточного сезону, той і буде вимушений залишити команду.
Дембеле в цьому сезоні провів 28 матчів, забивши п’ять голів та віддавши дев’ять гольових передач, тоді як Рафінья за 23 гри забив двічі та чотири рази асистував партнерам.