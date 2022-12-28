Іспанія

Присутність обох гравців в обоймі навряд чи витримає клубний бюджет.

Каталонська Барселона ще не скоро зможе вільно розпоряджатись власними фінансами через відчутні наслідки невдалого управління клубом попередніми власниками, тому "блаугранас" вимушені ретельно підходити до формування своєї кадрової обойми.

Наразі в розпорядженні Хаві перебувають одразу два гравці правого флангу атаки найвищого рівня майстерності — 26-річний бразилець Рафінья Діас, якого придбали цього літа з англійського Лідса за 58 млн євро, та 25-річний француз Усман Дембеле, за якого більше п’яти років тому заплатили дортмундській Боруссії 140 млн євро.

Як удалось з’ясувати іспанській пресі, фінансове становище Барси наразі є таким, що не дозволяє клубу тримати одразу двох цих футболістів у своєму складі, тому хтось із них із великою ймовірністю залишить колектив за підсумками цього сезону.

Хаві повідомили про таке рішення фінансового відділу, і керманич вирішив розв’язати боротьбу між гравцями за місце в клубі в суто спортивному ключі — хто з цієї пари гірше відіграє в другій частині поточного сезону, той і буде вимушений залишити команду.

Дембеле в цьому сезоні провів 28 матчів, забивши п’ять голів та віддавши дев’ять гольових передач, тоді як Рафінья за 23 гри забив двічі та чотири рази асистував партнерам.