Англія

Норвежець розглядає варіант із переїздом до Мадриду.

Ерлінг Голанд, безсумнівно, є одним із найкращих нападників світового футболу. Гравець норвезької збірної має намір побити рекорд Прем'єр-ліги за один сезон, приєднавшись до Манчестер Сіті з Боруссії Дортмунд минулого літа, який перебив тодішню пропозицію мадридського Реалу.

Незважаючи на те, що він у команді Прем'єр-ліги менше року, він цілком міг би залишити нинішній манчестерський клуб в майбутньому та таки перейти до мадридців. Його агент, Рафаела Пім'єнта, натякнула, що подібний селекційний рух все ще можливий.

Пім'єнта обійняла посаду головного представника Голанда минулого року після смерті Міно Райоли.

За її словами практично кожен гравець хоче грати у футболці іспанського гранда.

"В моїй агенції ми завжди намагаємося створити план. Можливо, ми не досягнемо обраної мети, проте якщо її нема, ми ні до чого не зможемо дійти.

Коли у нас є гравець, ми будуємо плани. Навіть якщо гравцеві 15 років. Ми плануємо його кар'єру. Коли я починала займатися цим бізнесом, якби я сказала гравцеві: "Я привезу тебе до Англії". Перше, що вони сказали б: "Що я зробив не так? Чому я тобі не подобаюся?"

Ерлінг нещодавно побив рекорд англійського клубу за кількістю забитих м'ячів у чемпіонаті за один розіграш турніру.