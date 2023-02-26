Форварда важко стримати в дебютному сезоні.
Ерлінг Голанд, Getty Images
26 лютого 2023, 12:27
Норвезький нападник Ерлінг Голанд улітку минулого року долучився до англійського Манчестер Сіті, започаткувавши таким чином сторінку з виступами в Прем’єр-лізі у власній біографії.
І ще ледь встигли промайнути 2/3 від загальної кількості матчів у розіграші чемпіонату, як уже можна констатувати той факт, що 22-річний норвежець перевершив досягнення всіх бомбардирів у історії "містян".
У матчі двадцять п’ятого туру національної першості на полі Борнмута, у якому Сіті святкували надупевнену перемогу (4:1), Ерлінг уразив ворота суперників на 29 хвилині.
Борнмут — Манчестер Сіті 1:4 Відео голів та огляд матчу
Цей гол став для нього 27 у дебютному сезоні в АПЛ, що дозволило перевершити показник Серхіо Агуеро (26), який раніше одноосібно утримував першу сходинку за кількістю забитих м’ячів у чемпіонаті за один футбольний рік за Манчестер Сіті.
Усього ж на рахунку Голанда 33 голи та чотири гольові передачі в 33 зіграних зустрічах.
У наступному турі Манчестер Сіті прийматиме Ньюкасл.