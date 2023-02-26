Англія

Форварда важко стримати в дебютному сезоні.

Норвезький нападник Ерлінг Голанд улітку минулого року долучився до англійського Манчестер Сіті, започаткувавши таким чином сторінку з виступами в Прем’єр-лізі у власній біографії.

І ще ледь встигли промайнути 2/3 від загальної кількості матчів у розіграші чемпіонату, як уже можна констатувати той факт, що 22-річний норвежець перевершив досягнення всіх бомбардирів у історії "містян".

У матчі двадцять п’ятого туру національної першості на полі Борнмута, у якому Сіті святкували надупевнену перемогу (4:1), Ерлінг уразив ворота суперників на 29 хвилині.

Борнмут — Манчестер Сіті 1:4 Відео голів та огляд матчу

Цей гол став для нього 27 у дебютному сезоні в АПЛ, що дозволило перевершити показник Серхіо Агуеро (26), який раніше одноосібно утримував першу сходинку за кількістю забитих м’ячів у чемпіонаті за один футбольний рік за Манчестер Сіті.

Усього ж на рахунку Голанда 33 голи та чотири гольові передачі в 33 зіграних зустрічах.

У наступному турі Манчестер Сіті прийматиме Ньюкасл.