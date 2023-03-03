Захисник лондонців охарактеризував українця.
Михайло Мудрик, Getty Images
03 березня 2023, 20:36
Захисник лондонського Челсі Каліду Кулібалі розповів про адаптацію Михайла Мудрика у команді.
"Що стосується Мудрика, то він дуже швидкий, технічно в грі один на один він видатний і може бути для нас великою підмогою.
Але він гравець, якому потрібен м'яч, щоб зробити різницю, і наше завдання — доставити його до нього".
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"Кожному гравцеві, який приходить в Челсі, потрібен час, щоб адаптуватися, і Мудрик нічим не відрізняється. Ми не хвилюємося, бо знаємо, що він поведе нас вперед", — сказав футболіст.
Раніше Каліду Кулібалі також висловився про головного тренера "пенсіонерів" Грема Поттера.