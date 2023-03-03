Англія

Футболіст підтримав наставника.

Центральний захисник Челсі Каліду Кулібалі позитивно висловився на адресу головного тренера команди Грема Поттера.

"Грем Поттер дуже гарний у спілкуванні з усіма. І йому байдуже, скільки ти коштуєш – 100 млн фунтів або 20 млн. Він до всіх ставиться однаково. Це риса чудового тренера", – сказав захисник Челсі.

Лондонський Челсі за каденції Грема Поттера не може набрати належної ходи як на внутрішній, так і на міжнародній арені, а після завершення зимового трансферного вікна з приголомшливими витратами збоку "синіх" питань до англійського фахівця стає дедалі більше. До Лондона вже сватають Зінедіна Зідана.