Футболіст підтримав наставника.
ГРЕМ ПОТТЕР, GETTY IMAGES
03 березня 2023, 17:16
Центральний захисник Челсі Каліду Кулібалі позитивно висловився на адресу головного тренера команди Грема Поттера.
"Грем Поттер дуже гарний у спілкуванні з усіма. І йому байдуже, скільки ти коштуєш – 100 млн фунтів або 20 млн. Він до всіх ставиться однаково. Це риса чудового тренера", – сказав захисник Челсі.
Лондонський Челсі за каденції Грема Поттера не може набрати належної ходи як на внутрішній, так і на міжнародній арені, а після завершення зимового трансферного вікна з приголомшливими витратами збоку "синіх" питань до англійського фахівця стає дедалі більше. До Лондона вже сватають Зінедіна Зідана.