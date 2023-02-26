Англія

Хорват зробив сенсаційне зізнання.

Директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна висловився щодо невиразної гри Михайла Мудрика в Челсі.

"Михайло – вихованець нашої академії, чудова людина, чудовий гравець. На жаль, зараз у Челсі він не в гарному настрої, але він має всі якості, щоб бути одним із найкращих гравців Прем'єр-ліги у найближчі декілька років.

Мудрик нещасливий в Челсі, і ми не можемо звинувачувати його у цьому. "Пенсіонери" зараз у безладі, вони не вигравали понад місяць, і незрозуміло, звідки прийде їхня наступна перемога. Тим часом клуб, до якого міг перейти Мудрик, Арсенал, на вершині АПЛ.

Ми не можемо не думати, що Михайло, можливо, хотів би приєднатися до "канонірів". Зрештою, не біда, після війни Шахтар викупить Мудрика", – пожартував Срна в ефірі Football Ramble.

Нагадаємо, сьогодні Челсі програв Тоттенгему в АПЛ (0:2). Мудрик вийшов на поле на 83 хвилині.