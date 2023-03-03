Англія

Бельгійський нападник не потрібен лондонцям.

Челсі переживає не найкращі часи в поточному сезоні, тому має намір повноцінно виправити ситуацію вже в наступній кампанії.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, лондонський клуб в наступному сезоні не розраховую на Ромелу Лукаку.

Наразі бельгійський нападник виступає за Інтер на правах орендної угоди. В цьому сезоні він забив чотири голи та віддав результативну передачу в 15 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер може відмовитись від другої оренди Лукаку - у клубі сумніваються щодо того, чи слід залишати бельгійця у своєму складі.