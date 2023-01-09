Італія

У клубі сумніваються щодо того, чи слід залишати бельгійця у своєму складі.

Інтер стурбований станом Ромелу Лукаку, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, фізичний стан 29-річного футболіста далекий від ідеального.

Поки що Інтер та Сімоне Індзагі розчаровані результатами його оренди з Челсі.

Інтер не поспішає з ухваленням остаточного рішення щодо другої оренди бельгійця. Клуб хоче зрозуміти, що Лукаку може надати команді. Зараз очевидно, що вкладена в оренду Ромелу сума 20 мільйонів євро (плата за оренду та зарплата форварда) без урахування бонусів не окупається.

Зазначимо, що Лукаку хотів би й надалі виступати за Інтер.