У клубі сумніваються щодо того, чи слід залишати бельгійця у своєму складі.
РОМЕЛУ ЛУКАКУ. GETTY IMAGES
09 січня 2023, 12:59
Інтер стурбований станом Ромелу Лукаку, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, фізичний стан 29-річного футболіста далекий від ідеального.
Поки що Інтер та Сімоне Індзагі розчаровані результатами його оренди з Челсі.
Інтер не поспішає з ухваленням остаточного рішення щодо другої оренди бельгійця. Клуб хоче зрозуміти, що Лукаку може надати команді. Зараз очевидно, що вкладена в оренду Ромелу сума 20 мільйонів євро (плата за оренду та зарплата форварда) без урахування бонусів не окупається.
Зазначимо, що Лукаку хотів би й надалі виступати за Інтер.