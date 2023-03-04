Англія

Герой матчу проти Борнмута поділився емоціями від вольової перемоги в останньому матчі АПЛ.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здійснив неймовірний камбек та здобув вольову перемогу над Борнмутом на останніх секундах матчу (3:2).

Вінгер "канонірів" Ріс Нельсон, який відзначився асистом і забив переможний гол у цій зустрічі, поділився емоціями від цього протистояння.

"Це дивовижно. Коли м’яч йшов до мене, я дивився на нього. Усі зійшли з розуму, коли він опинився у сітці. Це неймовірний момент для мене. Я тут усе своє життя, і це дуже багато значить для мене Я просто щасливий. Я в захваті!

Коли м’яч йшов до мене, я подумав: "Будь ласка, дайте мені один шанс". Немає слів, я дуже щасливий. Нам потрібні такі моменти, якщо ми хочемо йти до кінця. Зараз ми не дивимося на жодну іншу команду. Ми зосереджені на собі. Ми будемо продовжувати день за днем, гру за грою. Як уболівальник Арсеналу, я просто в захваті від результату", — цитує слова Нельса BBC Sport.

Цікаво, шо Ріс Нельсон провів свій перший матч за Арсенал після тривалої травми. В поточному сезоні АПЛ на рахунку 23-річного англійця всього три поєдинки, три голи та два асисти.