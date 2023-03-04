Англія

Опорник Арсеналу вшанував пам'ять свого співвітчизника та колишнього партнера по збірній Гани.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здійснив неймовірний камбек та здобув вольову перемогу над Борнмутом на останніх секундах матчу (3:2).

Автором першого голу "канонірів" у цьому протистоянні, після якого і розпочався камбек команди Мікеля Артети, став опорний півзахисник Томас Парті.

Після матчу ганський хавбек зняв клубну джерсі, під якою опинилися слова пам'яті відомому вінгеру Крістіану Атсу, який трагічно загинув у 31-річному віці у лютому 2023 року в провінції Хатай внаслідок землетрусу в Туреччині.

"Спочивай з миром, Крістіан Атсу", — такі слова були написані на футболці опорного півзахисника Арсеналу в пам'ять про його колишнього партнера по збірній Гани.

Варто зазначити, що Парті ще після свого гола підняв футболку, але вирішив її не знімати, щоб уникнути жовтої картки у важкий для його команди момент в матчі.