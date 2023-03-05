Безперечно, центральним матчем туру стане поєдинок "червоного Мерсісайда" проти "червоного Манчестера". І напередодні такого принципового протистояння Ліверпуль встиг підправити своє турнірне становище у кращий бік, піднявшись на шостий рядок у таблиці та здобувши три перемоги з однією нічиєю в останніх чотирьох поєдинках Прем'єр-ліги.

Так, результати у мерсисайдців покращилися, якщо не брати до уваги розгромну поразку від мадридського Реалу в першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів, проте в той же час гра підопічних Юргена Клоппа, як і раніше, залишає бажати кращого. Видно, що команда далеко не повністю готова фізично. Через це у того ж Ньюкасла, граючи проти Ліверпуля майже весь матч удесятьох, виходило тримати інтригу і створювати проблеми супернику в атаці. Тоді мерсисайдці не виглядали командою, яка контролює перебіг подій у матчі, маючи при цьому всі умови для цього. Але такі сьогодні реалії у Ліверпулі, і Клопп має якось із ними справлятися.

А ось у Манчестер Юнайтед проблем усередині команди набагато менше, тоді як ми, у свою чергу, вже зараз можемо оцінити прогрес "червоних дияволів" із призначенням Еріка тен Гага на посаду головного тренера. Декілька днів тому МЮ завоював свій перший трофей під керівництвом нідерландського фахівця, впевнено обігравши Ньюкасл у фіналі Кубка англійської ліги. Це стало першим трофеєм для Юнайтед за останні шість років, але, певно, зупинятися на досягнутому манкуніанці цього сезону не планують.

"Червоні дияволи" вийшли до чвертьфіналу Кубка Англії і пройшли Барселону в плей-оф Ліги Європи. Та й в АПЛ вони намагаються нав'язати боротьбу за чемпіонство, нехай наразі й виглядаючи певною мірою аутсайдером на тлі Арсеналу та Ман Сіті. Єдина проблема — Манчестер Юнайтед останнім часом провів дуже багато матчів, тому рано чи пізно осічки і втрати очок у команди відбудуться. А Ліверпуль буде радий цим скористатися, якщо сам буде фізично готовим, що абсолютно не гарантовано.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 2,35, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 2,93. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,50. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александр-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Дж. Гендерсон, Фабіньо, Байцетич — Салах, Гакпо, Жота Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Лісандро, Маласія — Каземіро, Забітцер, Фернандеш — Гарначо, Веггорст, Рашфорд Не зіграють: Луїс Діас, Тіаго, Рамзі, Артур — Еріксен, Марсьяль, ван де Бек

Під питанням: Кейта, Гомес — Санчо, Шоу

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