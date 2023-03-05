Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

Ліверпуль на Енфілді прийматиме Манчестер Юнайтед у рамках двадцять шостого туру англійської Прем'єр-ліги.

Юрген Клопп, після перемоги над Вулвергемптоном (2:0), залучив до стартового складу Робертсона до лівого флангу захисту, тоді як Гендерсон повернувся до центрального трикутника, а Гакпо зіграє на вістрі атаки.

Ерік тен Гаг, на тлі перемоги над Ньюкаслом (2:0), вирішив використати з перших хвилин той самий перелік виконавців.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Елліотт — Салах, Гакпо, Нуньєс.

Запасні: Келлегер, Цимікас, Матіп, Байцетич, Мілнер, Джонс, Карвалью, Фірміно, Жота.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро, Фред — Антоні, Фернандеш, Рашфорд — Веггорст.

Запасні: Гітон, Магвайр, Маласія, Ван-Біссака, Маласія, Забітцер, Мактоміней, Санчо, Еланга, Гарначо.



Гра Ліверпуль — Манчестер Юнайтед почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.