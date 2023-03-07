Англія

Ізраїльтянин видав черговий потужний матч.

Фулгем в рамках поєдинку 26 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії відправився у гості до Брентфорда та поступився з рахунком 2:3.

Господарі поля відкрили рахунок вже на 6 хвилині зусиллями Піннока, проте Манор Соломон зрівняв рахунок під завісу тайму — це гол у п'ятому поспіль матчі для вінгера.

Втім, у другому таймі голи Тоуні та Єнсен принесли Брентфорду три бали.

Брентфорд — Фулгем 3:1

Голи: Піннок, 6, Тоуні, 51, Єнсен, 81 — Соломон, 39, Вінісіус, 90+9

Брентфорд: Рая — Генрі, Мі, Піннок, Гікі (Роерслев 90+1) — Єнсен, Норгор, Дамсгор (Янельт 76), Вісса (Шаде 77) — Тоуні, Мбемо (Дасілва 90+1)

Фулгем: Лено — Робінсон, Рім, Діоп, Тете (Соареш 83) — Лукич (Декордова-Рід 75), Рід — Соломон (Вілсон 75), Перейра, Вілліан (Вінісіус 83) — Митрович