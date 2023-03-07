Ізраїльтянин видав черговий потужний матч.
Манор Соломон, getty images
07 березня 2023, 00:05
Фулгем в рамках поєдинку 26 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії відправився у гості до Брентфорда та поступився з рахунком 2:3.
Господарі поля відкрили рахунок вже на 6 хвилині зусиллями Піннока, проте Манор Соломон зрівняв рахунок під завісу тайму — це гол у п'ятому поспіль матчі для вінгера.
Втім, у другому таймі голи Тоуні та Єнсен принесли Брентфорду три бали.
Брентфорд — Фулгем 3:1
Голи: Піннок, 6, Тоуні, 51, Єнсен, 81 — Соломон, 39, Вінісіус, 90+9
Брентфорд: Рая — Генрі, Мі, Піннок, Гікі (Роерслев 90+1) — Єнсен, Норгор, Дамсгор (Янельт 76), Вісса (Шаде 77) — Тоуні, Мбемо (Дасілва 90+1)
Фулгем: Лено — Робінсон, Рім, Діоп, Тете (Соареш 83) — Лукич (Декордова-Рід 75), Рід — Соломон (Вілсон 75), Перейра, Вілліан (Вінісіус 83) — Митрович