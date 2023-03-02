Англія

Вінгер, що належить Шахтарю, дуже добре себе проявив.

В рамках елітного дивізіону чемпіонату Англії з футболу з початком нового місяця традиційно оголосили претендентів на звання гравця попереднього місяця.

Як повідомляє офіційний сайт англійської Прем'єр-ліги, за нагороду поборються Манор Соломон (Фулгем), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Емерсон Роял (Тоттенгем), Келечі Іхеаначо (Лестер), Оллі Воткінс (Астон Вілла) та Берн Лено (Фулгем).

Зазначимо, що в лютому ізраїльтянин відзначився голами у трьох матчах поспіль, на рахунку Рашфорда п'ять голів, Воткінс забив чотири, у Іхеаначо два голи та три асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал, Тоттенгем та Фулгем боротимуться за трансфер Манора Соломона.