Англія

Нігерієць дав пораду своєму співвідчізнику.

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Одіон Ігало заявив, що його співвітчизнику Віктору Осімгену рекомендує перейти до "червоних дияволів".

Відзначимо, що за чутками Манчестер Юнайтед та Арсенал є фаворитами у боротьбі за голеадора Наполі.

"Якщо Віктор Осімген запитає у мене мою пораду чи думку і що йому робити, я б порадив йому приєднатися до Манчестер Юнайтед, тому що це найбільший клуб", — сказав Ігало.

На рахунку 24-річного нігерійця у сезоні-2022/23 21 гол та 4 гольові передачі в усіх змаганнях за Наполі.

Раніше Осімген заявив, що вважає участь у матчах АПЛ головною амбіцією для усіх сучасних гравців.