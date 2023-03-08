Нігерієць дав пораду своєму співвідчізнику.
Віктор Осімген, Getty Images
08 березня 2023, 11:57
Колишній форвард Манчестер Юнайтед Одіон Ігало заявив, що його співвітчизнику Віктору Осімгену рекомендує перейти до "червоних дияволів".
Відзначимо, що за чутками Манчестер Юнайтед та Арсенал є фаворитами у боротьбі за голеадора Наполі.
"Якщо Віктор Осімген запитає у мене мою пораду чи думку і що йому робити, я б порадив йому приєднатися до Манчестер Юнайтед, тому що це найбільший клуб", — сказав Ігало.
На рахунку 24-річного нігерійця у сезоні-2022/23 21 гол та 4 гольові передачі в усіх змаганнях за Наполі.
Раніше Осімген заявив, що вважає участь у матчах АПЛ головною амбіцією для усіх сучасних гравців.