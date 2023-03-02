Італія

Форвард розповів про плани на найближче майбутнє.

Наполі в поточному сезоні продовжує дивувати своїми видовищними виступами в італійській Серії A, і з кожним наступним тижнем стає дедалі ближче до чемпіонського титулу.

Уявити собі успіх команди Лучано Спаллетті при цьому без участі нігерійського нападника Віктора Осімгена, на рахунку якого 21 гол та чотири гольові передачі в 25 іграх, було б неможливо.

24-річний виконавець у своєму останньому інтерв’ю розповів про свої плани на залишок сезону та майбутнє після завершення кампанії.

"Я думаю, що участь у матчах АПЛ — головна амбіція всіх сучасних гравців. І хтозна, можливо одного дня це справдиться й для мене. Але наразі, я вас запевняю, мені це навіть не спадає на думку. Це відверне мене від прекрасного сезону, у якому я думаю тільки про Наполі.

Що дає мені перевагу над іншими на футбольному полі? Голова. Мій розум, якщо точніше. На полі я стежу за всіма подіями. Я просто бігаю й спостерігаю. А потім треба за секунду вирішувати епізоди, адже ти не хочеш давати час захиснику. Скажімо так, я думаю трохи швидше, аніж середній гравець у футбол.

Чи вірю я в здобуття скудетто? Я почав бути в цьому впевненим ще навіть до того, як ми почали вигравати перші матчі в сезоні. У мене десь є збережене зображення, яке свідчить про цей момент впевненості.

Пам’ятаю, що було літо, і після досить важкого тренування я розмовляв з Агіссою. Я сказав йому: "Гей, Франку, ти знаєш, наша команда сильна, і ми дійсно можемо спробувати виграти скудетто?".

Він був налаштований скептично щодо цього, але я його якось переконав. Спаллетті ще тоді підходить і запитує, про що ми говоримо. Я повторюю йому це, він дивиться на мене і каже: "Якщо твої товариші по команді так само переконані в цьому, як і ти, тоді — так, ми можемо спробувати це зробити".

Так народилася наша прекрасна історія, яка складається з матчів, тренувань та людей, які не шкодують себе. Наш склад створений із лідерів", — заявив нігерійський виконавець.

Наступний матч Наполі проведе вдома проти римського Лаціо в рамках 25 туру італійської Серії A.