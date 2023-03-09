Англія

Італієць не продовжуватиме контракт.

Очікується, що головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте покине клуб після закінчення сезону, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, шанси на це дуже великі. Таке відчуття всередині клубу, включаючи оточення тренера. Остаточного рішення щодо цього поки немає.

Термін чинного контракту італійця спливає влітку.

Нагадаємо, що вчора Тоттенгем вибув із Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу від Мілана.