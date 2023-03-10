Англія

Німецький фахівець — про рішення бразильця піти з мерсисайдського клубу.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував рішення Роберто Фірміно покинути Ліверпуль наприкінці сезону 2022/23.

"Так, він сказав мені. Здивований? Так, трохи, але мене це не здивувало, насправді, це звичайна справа.

Все могло піти двома шляхами, і це один з них. І я це дуже поважаю. Це абсолютно нормально в таких тривалих стосунках, які є у нас і Боббі з клубом, з більшістю гравців тощо, і, звичайно, з уболівальниками.

Був доволі особливий матч. Мені сподобався прийом, який він отримав, коли вийшов проти Юнайтед. Він сказав мені: "Тепер я хочу довести цю чудову історію до позитивного кінця". Отже, це все. І це все, що нам потрібно знати.

У цей момент немає часу для прощання чи чогось ще, для цього достатньо часу наприкінці сезону. Коли б він не повернувся, всі знають, що ця пісня ще довго-довго звучатиме у всіх на слуху, я певен.

Без проблем. Я думаю, що він один із тих гравців, що навіть коли він приїде з командою суперника, люди будуть дуже раді його бачити", — цитує Клоппа офіційний сайт "червоних".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Атлетіко побореться за Роберто Фірміно, адже команда втратить Жоау Феліша.