Невдовзі лазарет Ліверпуля спорожніє.
ЛУЇС ДІАС, GETTY IMAGES
10 березня 2023, 17:33
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів нову інформацію про фізичну форму Тьяго Алькантари, Луїса Діаса та Джо Гомеса.
Гравці не братимуть участь в матчі Прем'єр-ліги Борнмута, але вони близькі до повернення, заявив коуч "червоних".
"Усі троє недоступні [цими вихідними].
Гомес, можливо, зможе тренуватися на початку тижня; Діас, я сподіваюся, протягом наступного тижня. Після міжнародної перерви обидва вже зможуть грати. Ми слідкуємо за станом Тьяго.
Ніхто з них ще не тренувався з командою", — цитує Клоппа офіційний сайт мерсисайдців.
Раніше Клопп прокоментував рішення Фірміно піти з мерсисайдського клубу.