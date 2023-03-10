Англія

Невдовзі лазарет Ліверпуля спорожніє.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів нову інформацію про фізичну форму Тьяго Алькантари, Луїса Діаса та Джо Гомеса.

Гравці не братимуть участь в матчі Прем'єр-ліги Борнмута, але вони близькі до повернення, заявив коуч "червоних".

"Усі троє недоступні [цими вихідними].

Гомес, можливо, зможе тренуватися на початку тижня; Діас, я сподіваюся, протягом наступного тижня. Після міжнародної перерви обидва вже зможуть грати. Ми слідкуємо за станом Тьяго.

Ніхто з них ще не тренувався з командою", — цитує Клоппа офіційний сайт мерсисайдців.

Раніше Клопп прокоментував рішення Фірміно піти з мерсисайдського клубу.