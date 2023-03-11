Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 11 березня 2023 року, 14:30.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль у гостях зазнав поразки від Борнмута, який веде цього сезону боротьбу за виживання.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Філіп Біллінг, який і приніс до активу "вишень" три набрані очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Борнмут — Ліверпуль в 27 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Борнмут — Ліверпуль 1:0

Гол: Біллінг (28)

Борнмут: Нето — Сміт (Фредерікс, 80), Стівенс, Сенесі, Келлі — Уатарра, Лерма (Кук, 81), Біллінг (Крісті, 70), Ентоні (Вінья, 88) — Ротвелл — Соланке (Семеніо, 88)

Ліверпуль: Аліссон — Александр-Арнольд (Мілнер, 65), Конате, Ван Дейк, Робертсон — Елліот (Жота, 46), Фабіньо (Хендерсон, 65), Байцетич (Карвалью, 88) — Салах, Гакпо, Нуньєс (Фірміно, 66)

Попередження: Біллінг, Ентоні — Конате