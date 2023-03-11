Англія

Керманич Челсі — про перемогу своєї команди над Лестером та гру українського вінгера.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Лестер зазнав домашньої поразки від лондонського Челсі з рахунком 1:3.

Головний тренер "синіх" Грем Поттер поділився враженнями від цієї гри, а також висловився про виступ українського вінгера Михайла Мудрика, який відзначився результативною передачею у моменті з голом Маттео Ковачича.

"Протягом тижня це була командна гра. Щоб це розвинути, потрібен час, але дух зростає. Єдність, яка мені дуже подобається. Вони готові боротися за результат. Марк Кукурелья деякий час був поза командою, але зараз показав дві чудові гри. Це втілення того, що ми шукаємо".

"Мудрик? Він ставатиме все кращим і кращим. Він молодий гравець, у якого не так багато досвіду, тому з кожною грою він ставатиме кращим і кращим. Його ставлення фантастичне", — цитує слова Поттера football.london.

Дивитися відео голів та огляд матчу Лестер — Челсі ви можете на Football.ua.