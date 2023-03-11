Англія

Керманич Ліверпуля — про поразку в матчі проти Борнмута (0:1).

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль у гостях зазнав поразки від Борнмута, який веде цього сезону боротьбу за виживання.

Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Що я можу сказати? Це зовсім була не наша гра. Ми домінували в першому таймі, але здебільшого ми вводили м’яч у невідповідний момент проти компактної команди. У них були свої контратаки, в яких вони потребувалися. Я справді вважаю, що вільний простір, який ми мали перекривати, був надзвичайно відкритими".

"Промах Мо Салаха з пенальті? Останній пенальті, який ми забили в лізі, був досить давно. Чисто гіпотетично, якщо ми б реалізували його, то гра могла змінитися. Це не покращило б гру, але могло принаймні змінити результат. Мо забиває голи, він забиває багато голів, але він не реалізував пенальті, таке життя".

"Було зрозуміло з першої секунди, що ми приїхали сюди та будемо грати проти команди, Борнмута, яка бореться за те, щоб залишитися в лізі. Це чудовий клуб, чудове місто, вони хочуть залишитися в АПЛ, і в них це зараз добре виходить. Результати йшли не в правильному напрямку в минулому кілька місяців, але зараз їхні виступи виглядають по-іншому, тому вони заслуговують на три бали сьогодні, ось і все", — сказав Юрген Клопп в ефірі BT Sport.

Дивитися відео гола та огляд матчу Борнмут — Ліверпуль ви можете на Football.ua.