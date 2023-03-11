Англія

Німець відзначився у воротах Лестера.

Челсі на виїзд у рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги здобув комфортну перемогу над Лестером з рахунком 3:1.

Автором другого голу лондонців став німецький форвард Кай Гаверц. Він вже увійшов у клубну історію. Адже саме гол Гаверца став 2000 голом Челсі у рамках АПЛ. Відзначимо, що між 1000 та 2000 голом пройшло 15 років.

У 2008 році захисник Алекс взяв участь у розгромі Сандерленда (5:0), записавши на свій рахунок ювілейний м'яч. За показником забитих м'ячів у турнірі Челсі лише четверті.

Відео голів та огляд матчу між Лестером та Челсі дивіться на Football.ua.