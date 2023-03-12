Англія

Команда Мікеля Артети здобула впевнену перемогу.

У рамках 27 раунду англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у дербі зустрічався із Фулгемом.

У першому таймі команда Мікеля Артети видала справжній перфоманс. На 21 забив Габріель, п'ять хвилин потому відзначився Мартінеллі. А до розгромного рахунок довів Едегор.

Три гольові передачі на свій рахунок записав Троссар. І це не все, що створив Арсенал у першому таймі, декілька разів рятував Лено.

Арсенал взяв гру під контроль у другому таймі та довів її до впевненої перемоги із рахунком 0:3.

Фулгем — Арсенал 0:3

Голи: Габріель, 21, Мартінеллі, 26, Едегор, 45+2

Фулгем: Лено — Тете, Адарабіойо, Рім, Робінсон — Рід, Лукич, Рід, Перейра (Вілсон, 76), Соломон (Джеймс, 76) — Мітровіч.

Арсенал: Рамсдейл — Зінченко (Тірні, 72), Габріель, Саліба, Вайт (Томіясу, 80) — Джака, Парті, Едегор — Мартінеллі (Вієйра, 77), Сака (Нельсон, 72) — Троссар (Жезус, 77).

Попередження: Едегор.