Англія

Бельгійський нападник зробив свій внесок у перемогу Арсеналу над Фулгемом.

У рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал у гостях впевнено обіграв Фулгем з рахунком 3:0.

У всіх трьох голах "канонірів" цього протистояння взяв участь бельгійський нападник Леандро Троссар, який відзначився трьома асистами.

Таким чином, 28-річний бельгієць став першим футболістом в історії Прем'єр-ліги, який віддав три результативні передачі у першому таймі виїзного матчу англійської першості.

Нагадаємо, Леандро Троссар перейшов узимку до Арсеналу з Брайтона за 24 мільйони євро. З того моменту бельгієць провів за "канонірів" десять матчів (456 хвилин), у яких він забив один гол та віддав п'ять асистів.