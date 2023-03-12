Бразилець пропустить кілька матчів своєї команди.
Каземіро, Getty Images
12 березня 2023, 18:39
Каземіро отримає дискваліфікацію на чотири матчі, повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, півзахисника Манчестера Юнайтеда буде відсторонено на тривалий термін, оскільки отримав другу червону картку в сезоні.
Сьогодні, 12 березня, Ентоні Тейлор вилучив бразильця за жорсткий підкат проти футболіста Саутгемптона (0:0).
Нагадаємо, що 4 лютого Каземіро отримав червону у матчі з Крістал Пелас, коли схопив за горло Вілла Гьюза.