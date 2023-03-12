Англія

Бразилець пропустить кілька матчів своєї команди.

Каземіро отримає дискваліфікацію на чотири матчі, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, півзахисника Манчестера Юнайтеда буде відсторонено на тривалий термін, оскільки отримав другу червону картку в сезоні.

Сьогодні, 12 березня, Ентоні Тейлор вилучив бразильця за жорсткий підкат проти футболіста Саутгемптона (0:0).

Нагадаємо, що 4 лютого Каземіро отримав червону у матчі з Крістал Пелас, коли схопив за горло Вілла Гьюза.