Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 12 березня 2023 року, 16:00.
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12 березня 2023, 19:03
У рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал у гостях впевнено обіграв Фулгем з рахунком 3:0.
Усі свої голи "каноніри" забили ще у першому таймі, а асистував у всіх трьох моментах бельгійський нападник Леандро Троссар.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фулгем — Арсенал в 27 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:
Фулгем — Арсенал 0:3
Голи: Габріел, 21, Мартінеллі, 26, Едегор, 45+2
Фулгем: Лено — Тете, Адарабіойо, Рім, Робінсон — Рід, Лукич, Рід, Перейра (Вілсон, 76), Соломон (Джеймс, 76) — Мітровіч.
Арсенал: Рамсдейл — Зінченко (Тірні, 72), Габріел, Саліба, Вайт (Томіясу, 80) — Джака, Парті, Едегор — Мартінеллі (Вієйра, 77), Сака (Нельсон, 72) — Троссар (Жезус, 77).
Попередження: Едегор.