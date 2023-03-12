Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 12 березня 2023 року, 16:00.

У рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал у гостях впевнено обіграв Фулгем з рахунком 3:0.

Усі свої голи "каноніри" забили ще у першому таймі, а асистував у всіх трьох моментах бельгійський нападник Леандро Троссар.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фулгем — Арсенал в 27 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Фулгем — Арсенал 0:3

Голи: Габріел, 21, Мартінеллі, 26, Едегор, 45+2

Фулгем: Лено — Тете, Адарабіойо, Рім, Робінсон — Рід, Лукич, Рід, Перейра (Вілсон, 76), Соломон (Джеймс, 76) — Мітровіч.

Арсенал: Рамсдейл — Зінченко (Тірні, 72), Габріел, Саліба, Вайт (Томіясу, 80) — Джака, Парті, Едегор — Мартінеллі (Вієйра, 77), Сака (Нельсон, 72) — Троссар (Жезус, 77).

Попередження: Едегор.