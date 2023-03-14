Англієць має намір продовжити кар'єру у складі "канонірів".
ДЕКЛАН РАЙС, GETTY IMAGES
14 березня 2023, 15:25
Деклан Райс близький до відходу з Вест Гема влітку, повідомляє Guardian.
За інформацією джерела, 24-річний футболіст не бачить прогресу поточної команди та хоче грати на топ-рівні. Райс хотів би перейти до Арсеналу і продовження кар'єри в цьому клубі виглядає найімовірнішим.
Контракт Деклана Райса з Вест Гемом спливає влітку 2024 року.
У поточному сезоні на рахунку Райса 2 голи та 2 гольові передачі у 26 матчах АПЛ.