Англія

Захисник може перебратись в АПЛ.

Манчестер Сіті розглядає різноманітні варіанти посилення складу в найближче трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, захисник РБ Лейпциг Йошко Гвардіол — серед головних цілей "містян" на наступне літо.

Цього сезону на рахунку захисника збірної Хорватії два голи у 27 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал готовий заплатити за Гвардіола 120 мільйонів євро.