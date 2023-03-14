Захисник може перебратись в АПЛ.
Йошко Гвардіол, getty images
14 березня 2023, 18:23
Манчестер Сіті розглядає різноманітні варіанти посилення складу в найближче трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, захисник РБ Лейпциг Йошко Гвардіол — серед головних цілей "містян" на наступне літо.
Цього сезону на рахунку захисника збірної Хорватії два голи у 27 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал готовий заплатити за Гвардіола 120 мільйонів євро.