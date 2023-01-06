Хорватський захисник може перебратися в Ла Лігу.
Йошко Гвардіол, getty images
06 січня 2023, 16:59
Реал продовжує працювати над посиленням складу у поточне зимове трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Альфредо Педулла, мадридці готові зробити величезну пропозицію щодо Йошко Гвардіола.
Стверджується, що мова йде про 120 мільйонів євро.
Оплата буде здійснена двома частинами з урахуванням бонусів. Захисник гарантовано зароблятиме 6 мільйонів євро плюс бонуси за сезон.
Челсі та Манчестер Сіті також беруть участь у боротьбі за підписання гравця, але повідомлялося, що Гвардіол віддає перевагу Реала та готовий заробляти менше.
Гвардіол у цьому сезоні зіграв 28 матчів, забивши два голи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті збільшив пропозицію щодо Гвардіола.