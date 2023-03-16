Англія

Швидше за все, опорний півзахисник повернеться до туринського клубу.

Наступного літа Челсі хоче придбати до свого складу опорника. При цьому, викуповувати Деніса Закарію з Ювентуса вони не планують. У всякому разі, зараз.

Придбання опорного півзахисника буде одним із головних завдань на літнє міжсезоння, повідомляє журналіст Флоріан Плоттенберг.

Цього сезону 26-річний Закарія взяв участь у 10 матчах лондонців у всіх турнірах, провівши на полі в сумі 525 хвилин. На його рахунку 1 гол.

Раніше повідомлялося, що Челсі не розглядає можливість підписання Неймара.